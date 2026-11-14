Amroha News: अज्ञात वाहन की टक्कर से पति-पत्नी गंभीर घायल, दो बेटियां भी चोटिल

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रास्ते में बुलाकर चाचा-भतीजे से मारपीट, तीन पर प्राथमिकीकैलसा। देहात थाना क्षेत्र के चंदावाली मढैया गांव निवासी हरदयाल ने तहरीर में बताया कि 11 नवंबर की रात करीब नौ बजे उनके भतीजे रामकिशोर के घर रिश्तेदार आए थे। इस दौरान रामकिशोर ने रिश्तेदार कैलाश और जितेंद्र के साथ उन्हें घर से बाहर रास्ते में बुलाया। आरोप है कि तीनों गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर मारपीट की। पिता को बचाने पहुंचे बेटे रामनिवास को भी पीटा, जिससे दोनों घायल हो गए। आरोपियों ने लोगों के पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद14 वर्षीय किशोरी लापता, तीन युवकों पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपअमरोहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने बताया कि 12 नवंबर की सुबह परिवार के लोग सोकर उठे तो उनकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता थी। जानकारी करने पर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि शारिक उसे अपने साथ ले गया है। आरोप है कि मोहल्ले के छुन्नू उर्फ अहमद और मंटा ने भी उसकी मदद की। पिता ने पुलिस से बेटी को बरामद कराने की गुहार लगाई है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवादपरिवार पर लाठी-डंडों और गंडासे से हमला, चार पर आरोपरजबपुर। गांव ईंट का रढ़ा निवासी राजपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि नौ नवंबर को वह पत्नी रमेश देवी और बेटे रितेश कुमार के साथ आम के बाग में पेड़ों पर दवा का छिड़काव कर रहे थे। तभी गांव लंबिया थाना रजबपुर निवासी प्रशांत और रणवीर तथा गांव भवालपुर बांसली थाना एचोड़ा जिला संभल निवासी अनूप सिंह और पुष्पेंद्र वहां पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने लाठी-डंडों और गंडासे से हमला कर दिया। मारपीट में तीनों गंभीर घायल हो गए। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। संवाद