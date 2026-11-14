Amroha News: आत्मदाह कोशिश और शोरूम सील करने के दौरान हंगामा करने वालों पर प्राथमिकी

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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि 11 नवंबर की रात 11:55 बजे पीआरवी को आजाद रोड स्थित राणा पेट्रोल पंप के पास जमीन विवाद में भीड़ जुटने की सूचना मिली थी। दरोगा संजीव कुमार पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे तो शाहिद अली और अनवर अली के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने दोनों को समझाकर न्यायालय में पक्ष रखने की हिदायत दी।आरोप है कि इसी दौरान शाहिद अली ने थैले से पेट्रोल की बोतल निकालकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर बोतल छीन ली, लेकिन इस दौरान सिपाही आशीष कुमार की आंखों में पेट्रोल चला गया। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया।बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार श्रीपाल सक्सेना के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ विवादित जमीन पर रखी कंटेनरनुमा दुकान सील करने पहुंची। आरोप है कि असद ने विरोध करते हुए दुकान के सामने खड़े होकर हंगामा किया और अधिकारियों को धमकी दी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई।सीओ ने बताया कि दरोगा संजीव कुमार की तहरीर पर शाहिद अली और असद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।