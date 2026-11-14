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Amroha News: आत्मदाह कोशिश और शोरूम सील करने के दौरान हंगामा करने वालों पर प्राथमिकी

Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
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FIR registered against those who created a commotion during an attempted self-immolation and the sealing of a showroom.
अमरोहा। शहर के दानिशमंदान मोहल्ले में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। उसे बचाने के दौरान सिपाही की आंखों में भी पेट्रोल चला गया था। अगले दिन राजस्व टीम कंटेनरनुमा दुकान सील करने पहुंची तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने हंगामा कर कार्रवाई का विरोध किया था। पुलिस ने दोनों मामलों में दो लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है।
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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि 11 नवंबर की रात 11:55 बजे पीआरवी को आजाद रोड स्थित राणा पेट्रोल पंप के पास जमीन विवाद में भीड़ जुटने की सूचना मिली थी। दरोगा संजीव कुमार पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे तो शाहिद अली और अनवर अली के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने दोनों को समझाकर न्यायालय में पक्ष रखने की हिदायत दी।
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आरोप है कि इसी दौरान शाहिद अली ने थैले से पेट्रोल की बोतल निकालकर खुद पर पेट्रोल डाल लिया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर बोतल छीन ली, लेकिन इस दौरान सिपाही आशीष कुमार की आंखों में पेट्रोल चला गया। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया।
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बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार श्रीपाल सक्सेना के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ विवादित जमीन पर रखी कंटेनरनुमा दुकान सील करने पहुंची। आरोप है कि असद ने विरोध करते हुए दुकान के सामने खड़े होकर हंगामा किया और अधिकारियों को धमकी दी। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई।
सीओ ने बताया कि दरोगा संजीव कुमार की तहरीर पर शाहिद अली और असद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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