Amroha News: पतेई खालसा में कुत्तों की दहशत, डंडा लेकर घर से निकल रहे ग्रामीण

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ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार विभाग समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जहीर ने बताया कि गांव में आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को दौड़ाते हैं। जुबैदा ने कहा कि सुबह घर से निकलते समय सुरक्षित निकलने के लिए डंडा रखना पड़ता है और बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजते। मो. नाजिम ने कहा कि समय रहते कुत्तों को नहीं पकड़ा गया तो गंभीर हादसा हो सकता है। अधिकारियों से शिकायत करने पर ग्राम सभा के पास कुत्तों को पकड़ने का बजट नहीं होने की बात कही जाती है।सदर मुनने ने बताया कि कुत्ते बच्चों, बुजुर्गों और बाइक सवारों को निशाना बना रहे हैं। बकरियां भी इनके हमले से नहीं बच रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है।कुत्तों को पकड़ने और बजट के संबंध में जिला पंचायतराज अधिकारी को पत्र भेजा गया है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एनजीओ से वार्ता चुकी है।-नीरज गर्ग, बीडीओ जोया