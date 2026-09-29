Amroha News: नीलीखेड़ी में ट्रक की टक्कर से कार सवार पिता-पुत्र घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शाहजहांपुर निवासी प्रत्यक्ष सक्सेना ने बताया कि 25 सितंबर की सुबह करीब चार बजे वह अपने पिता संजीव सरन सक्सेना के साथ चंडीगढ़ से शाहजहांपुर जा रहे थे। नीलीखेड़ी सीएनजी पंप के पास आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए। संजीव ने अपनी कार को समय रहते रोक लिया, लेकिन पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी रुकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उनकी कार आगे खड़ी कार से जा भिड़ी।हादसे में संजीव के सिर के चोट लगी और रक्तस्राव होने पर जोया सीएचसी में छह टांके लगाए गए। हादसे में उनका मोबाइल और डिक्की में रखा सूटकेस क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं संजीव की करीब 15 हजार रुपये कीमत की घड़ी भी गायब हो गई है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।