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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Engaged in a sexual relationship with a woman after promising marriage; blackmailed her by making an obscene video.

Amroha News: शादी का वादा कर महिला से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

Mon, 12 Oct 2026 02:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:21 AM IST
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Engaged in a sexual relationship with a woman after promising marriage; blackmailed her by making an obscene video.
हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी द्वारा महिला को शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि वह ड्राइवर है और अक्सर बाहर रहता है। आरोप है कि पड़ोसी ने उसकी पत्नी को शादी का वादा कर प्रेमजाल में फंसा लिया। करीब एक माह पहले आरोपी रात में छत के रास्ते घर में घुसा और अकेली सो रही महिला से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। आरोप है कि अब इसी वीडियो के जरिए वह महिला को परेशान और ब्लैकमेल कर रहा है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद
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