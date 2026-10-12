Amroha News: शादी का वादा कर महिला से बनाए संबंध, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

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गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया कि वह ड्राइवर है और अक्सर बाहर रहता है। आरोप है कि पड़ोसी ने उसकी पत्नी को शादी का वादा कर प्रेमजाल में फंसा लिया। करीब एक माह पहले आरोपी रात में छत के रास्ते घर में घुसा और अकेली सो रही महिला से शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। आरोप है कि अब इसी वीडियो के जरिए वह महिला को परेशान और ब्लैकमेल कर रहा है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद