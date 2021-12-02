Amroha News: किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की उठाई मांग

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रजबपुर। भारतीय किसान यूनियन चौहान गुट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की गई। गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। बुधवार को रजबपुर के अतरासी पुल के नीचे भाकियू चौहान गुट की बैठक हुई। जिसमें किसानों ने कृषि एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं, फसलों तथा किसानों को होने वाली परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय महासचिव चौधरी उम्मेद सिंह, जिला अध्यक्ष कामेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, हमेंद्र सिंह, महीपाल सिंह, कोमित चौधरी, पतराम सिंह आदि मौजूद रहे।