फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Demand raised for the speedy resolution of farmers' issues.

Amroha News: किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की उठाई मांग

Thu, 08 Oct 2026 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 08 Oct 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Demand raised for the speedy resolution of farmers' issues.
रजबपुर। भारतीय किसान यूनियन चौहान गुट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की गई। गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। बुधवार को रजबपुर के अतरासी पुल के नीचे भाकियू चौहान गुट की बैठक हुई। जिसमें किसानों ने कृषि एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं, फसलों तथा किसानों को होने वाली परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय महासचिव चौधरी उम्मेद सिंह, जिला अध्यक्ष कामेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, हमेंद्र सिंह, महीपाल सिंह, कोमित चौधरी, पतराम सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed