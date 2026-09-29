Amroha News: अवकाश के बाद अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भीड़, घंटों लाइन में लग रहे मरीज
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:38 AM IST
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अमरोहा। सोमवार को अवकाश के बाद खुले जिला अस्पताल और सीएचसी में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश के मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में 1308 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार, पेट दर्द और लीवर संक्रमण के मरीज अधिक रहे। जनरल वार्ड में 32 मरीज भर्ती हैं।
डॉ. गौरव व डॉ. आवेश के मुताबिक बुखार के तीन, पेट दर्द के दो और सीने में दर्द के दो गंभीर मरीज भर्ती किए गए। 86 आशंकित मरीजों की जांच में चार डेंगू, 15 टाइफाइड और 67 मलेरिया के मरीजों की जांच कराई गई। चार स्वाइन फ्लू आशंकित मरीजों की जांच भी हुई, सभी रिपोर्ट निगेटिव आईं।
जोया सीएचसी की ओपीडी 350 रही। यहां 95 मरीजों के सीटी स्कैन, 180 एक्सरे और 70 अल्ट्रासाउंड हुए। अमरोहा व जोया समेत हसनपुर, रहरा, गजरौला और धनौरा सीएचसी में ऑनलाइन पर्चा व्यवस्था शुरू नहीं होने से मरीजों को लाइन में लगना पड़ रहा है। सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि मौसमी बीमारियों के साथ अन्य मरीज भी बढ़ रहे हैं। दवाएं पर्याप्त हैं। संवाद
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डॉ. गौरव व डॉ. आवेश के मुताबिक बुखार के तीन, पेट दर्द के दो और सीने में दर्द के दो गंभीर मरीज भर्ती किए गए। 86 आशंकित मरीजों की जांच में चार डेंगू, 15 टाइफाइड और 67 मलेरिया के मरीजों की जांच कराई गई। चार स्वाइन फ्लू आशंकित मरीजों की जांच भी हुई, सभी रिपोर्ट निगेटिव आईं।
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जोया सीएचसी की ओपीडी 350 रही। यहां 95 मरीजों के सीटी स्कैन, 180 एक्सरे और 70 अल्ट्रासाउंड हुए। अमरोहा व जोया समेत हसनपुर, रहरा, गजरौला और धनौरा सीएचसी में ऑनलाइन पर्चा व्यवस्था शुरू नहीं होने से मरीजों को लाइन में लगना पड़ रहा है। सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि मौसमी बीमारियों के साथ अन्य मरीज भी बढ़ रहे हैं। दवाएं पर्याप्त हैं। संवाद
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