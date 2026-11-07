Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Boiling milk thrown at a young man due to a grudge; he has been referred to Meerut in critical condition.

Amroha News: रंजिश में युवक पर फेंका खौलता दूध, गंभीर हालत में मेरठ रेफर

Sat, 07 Nov 2026 02:40 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Boiling milk thrown at a young man due to a grudge; he has been referred to Meerut in critical condition.
अमरोहा। रंजिश में दबंगों ने पहले युवक से मारपीट की और विरोध करने पहुंचे उसके चाचा पर दुकान में कढ़ाई में रखा खौलता दूध फेंक दिया। इससे संजीव कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। हालत नाजुक होने पर उन्हें मेरठ रेफर किया गया। पुलिस से कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
विज्ञापन

रजबपुर थाना क्षेत्र के महेशरा गांव निवासी संजीव के मुताबिक, 28 अगस्त को उनका भतीजा सोविन मुलकटा जा रहा था। रास्ते में विनोद, उसके बेटे विनीत-पुनीत और पुनीत के साले ने मिठाई की दुकान के सामने उसे पीटा। विरोध करने पहुंचे संजीव पर भी हमला किया। आरोप है कि विनीत ने लोहे के पलटे से वार किया और सभी ने मिलकर उन पर खौलता दूध फेंक दिया। संजीव ने पुलिस और एसपी से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed