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बाबा क्रिकेट एकेडमी की ओर से साहिब पाशा ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने महज 77 गेंदों पर 21 चौकों की मदद से 125 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। दूसरे छोर पर मोहम्मद फैज ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 80 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत आधार दिया। मध्यक्रम में अंश गौतम ने 21 और सिद्धार्थ ने नाबाद 26 रन का योगदान दिया। अतिरिक्त रनों के रूप में भी टीम को 26 रन मिले।इस तरह बाबा एकेडमी ने पांच विकेट पर 293 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मथुरा की ओर से शिवंग शर्मा ने दो विकेट लिए, जबकि आकाश नागर, अनंत पीएस और निशांत चौहान को एक-एक विकेट मिला।294 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएई मथुरा की टीम बाबा एकेडमी के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। कप्तान मोहम्मद शेहरान ने धारदार गेंदबाजी करते हुए छह ओवर में दो मेडन के साथ महज 15 रन देकर पांच विकेट झटके। वहाब ने 2.4 ओवर में छह रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि अरबाज चौधरी ने तीन ओवर में एक मेडन के साथ केवल तीन रन खर्च कर दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।मथुरा की ओर से आकाश नागर ने सर्वाधिक 10 रन बनाए। शिवंग शर्मा सात और फरहान खान छह रन ही बना सके। टीम के पांच बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल पाए। शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर बाबा क्रिकेट एकेडमी ने मुकाबले को एकतरफा बनाते हुए 246 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।