फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Ayodhya Special train halted at Amroha station.

Amroha News: अयोध्या स्पेशल ट्रेन का अमरोहा स्टेशन पर हुआ ठहराव

Sun, 04 Oct 2026 02:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Ayodhya Special train halted at Amroha station.
अमरोहा। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद अयोध्या जाने वाली द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (04213/04214) का अमरोहा स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया। शुक्रवार और सोमवार को संचालित होने वाली ट्रेन के ठहराव के पहले दिन दैनिक रेल यात्री समिति के पदाधिकारियों ने स्टेशन पहुंचकर स्वागत किया। गाजियाबाद में मेगा ब्लॉक के चलते ट्रेन निर्धारित समय सुबह 11:08 बजे के बजाय रात करीब 8:10 बजे अमरोहा पहुंची। समिति के सदस्य ट्रेन के स्वागत के लिए पूरे दिन स्टेशन पर इंतजार करते रहे।
विज्ञापन

समिति अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि यात्रियों की मांग पर ट्रेन का ठहराव शुरू होने से अमरोहा के लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने रेलवे बोर्ड का आभार जताते हुए जिलेवासियों को बधाई दी। सचिव समर अब्बास ने बताया कि समिति की वर्षों पुरानी फैजाबाद एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग भी जारी रहेगी। इसके लिए 25 अक्तूबर को अमरोहा स्टेशन पर प्रस्तावित भूख हड़ताल की जाएगी। स्वागत के दौरान मुजाहिद अली, इकबाल खां, फहद, साजिद मंसूरी, नाजिम, सलमान और स्टेशन अधीक्षक जीआर मीणा मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed