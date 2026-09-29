Amethi News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
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जायस। पूरे गोसाईं मजरे मोहना गांव निवासी सोनू (26) का शव सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पिता रामलखन ने बताया कि सोनू लखनऊ में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। चार दिन पहले ही वह घर आया था। रविवार रात खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। देर रात तक मोबाइल पर किसी से बातचीत करता रहा। सोमवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजन उसे देखने पहुंचे। कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
सोनू की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल रहा। वह बेटे के शव से लिपटकर बिलखती रहीं। पिता रामलखन भी बदहवास रहे।रामलखन ने बताया कि बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामीणों में पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा है। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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पिता रामलखन ने बताया कि सोनू लखनऊ में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। चार दिन पहले ही वह घर आया था। रविवार रात खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। देर रात तक मोबाइल पर किसी से बातचीत करता रहा। सोमवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजन उसे देखने पहुंचे। कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
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सोनू की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल रहा। वह बेटे के शव से लिपटकर बिलखती रहीं। पिता रामलखन भी बदहवास रहे।रामलखन ने बताया कि बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामीणों में पारिवारिक विवाद को लेकर चर्चा है। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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