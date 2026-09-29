फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Temperatures rose as the rain stopped; intense heat and humidity caused great discomfort.

Amethi News: बारिश थमी तो चढ़ा पारा, तेज धूप व उमस ने किया बेहाल

Tue, 29 Sep 2026 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 29 Sep 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Temperatures rose as the rain stopped; intense heat and humidity caused great discomfort.
अमेठी सिटी। बारिश थमने के बाद सोमवार को मौसम ने फिर करवट ली। सुबह से निकली तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दोपहर में जरूरी काम से ही लोग बाहर निकले। राहगीर धूप से बचने के लिए गमछा और छाता लगाए नजर आए। कुछ देर बाहर रहने पर पसीने से लोग बेहाल हो गए।
विज्ञापन


सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह तेज धूप के चलते बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर भी आवाजाही सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही। राहगीर रमेश कुमार ने बताया कि मौसम साफ होने से राहत तो मिली है लेकिन तेज धूप व उमस ने परेशान कर दिया है।
विज्ञापन


राजेश कुमार ने कहा कि बाहर निकलने पर कपड़े पसीने भीग जा रहे हैं। घर के अंदर कूलर व पंखे से भी राहत नहीं मिल रही है। किसान देव कुमार और राम अवतार ने बताया कि तेज धूप व उमस के कारण खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि अगले 24 घंटे में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। जिले में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed