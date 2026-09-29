Amethi News: बारिश थमी तो चढ़ा पारा, तेज धूप व उमस ने किया बेहाल

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सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह तेज धूप के चलते बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर भी आवाजाही सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही। राहगीर रमेश कुमार ने बताया कि मौसम साफ होने से राहत तो मिली है लेकिन तेज धूप व उमस ने परेशान कर दिया है।राजेश कुमार ने कहा कि बाहर निकलने पर कपड़े पसीने भीग जा रहे हैं। घर के अंदर कूलर व पंखे से भी राहत नहीं मिल रही है। किसान देव कुमार और राम अवतार ने बताया कि तेज धूप व उमस के कारण खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि अगले 24 घंटे में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। जिले में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।