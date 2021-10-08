Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।





मेला

सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संग्रामपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल सातन का पुरवा में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के नेवादा गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के गौड़ा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। फुरसतगंज के सरवन गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिंहपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

सवामनी भोग