Amethi News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक, मौत

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मां सुशीला देवी के मुताबिक मनोज आठ नवंबर को मुंबई से गांव में आयोजित रामकथा में शामिल होने आया था। बुधवार रात खाना खाने के बाद वह गांव में घूमने गया था। लौटने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। रात में उसने पत्नी और बेटी से फोन पर बातचीत भी की थी। बृहस्पतिवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर कमरे में जाकर देखा तो उसका शव फंदे से लटका मिला। मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुट गए।घटना की जानकारी पर इंस्पेक्टर संजय सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा है। कुछ ग्रामीण पारिवारिक विवाद को वजह बता रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सीओ श्वेताभ भास्कर ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।मनोज की मौत से मां सुशीला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी वंदना और बेटियां परी व वान्या मुंबई से गांव के लिए रवाना हो गई हैं। बड़े भाई मुन्नू, धुन्नू, बालकेशव, पप्पू पांडेय और बबलू पांडेय समेत अन्य परिजन गमगीन हैं।मनोज के चाचा पारसनाथ पांडेय के यहां श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होना था। बृहस्पतिवार को कथा से पहले कलश यात्रा निकलनी थी। भतीजे की मौत की खबर मिलते ही परिवार ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। कथा के लिए सजाए गए पंडाल और मंडप को मजदूर खोलते नजर आए।