Amethi News: सात विकेट से जीती आरएस भौकाल टीम

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पहले मुकाबले में मंगली टाइगर ने 10 ओवर में सात विकेट खोकर 90 रन बनाए। जवाब में आरएस भौकाल टीम ने तीन विकेट खोकर छह ओवर में 95 रन बनाते हुए सात विकेट से जीत हासिल की। अजय यादव ने 21 गेंदों पर नौ छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। दूसरे मुकाबले में वीके 11 ने 10 ओवर में 100 रन बनाए। जवाब में जेसीसी स्टार की टीम सात ओवर में 59 रन पर सिमट गई। वीके 11 के दिव्यांश तिवारी ने दो ओवर में पांच रन देकर चार विकेट झटके।तीसरे मुकाबले में बॉस 11 ने सात विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में आलोक मोबाइल की टीम छह विकेट पर 121 रन ही बना सकी। बॉस 11 ने 37 रन से जीत दर्ज की। सुशील पाल उर्फ डब्लू ने 27 गेंदों पर 13 छक्कों और दो चौकों की मदद से 95 रन बनाए।