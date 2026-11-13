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Amethi News: निबंध में इंतिफा अव्वल

Fri, 13 Nov 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 13 Nov 2026 12:51 AM IST
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The First Intifada in an Essay
 जीजीआईसी जायस में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती छात्राएं। स्रोत: विद्यालय प्रबंधन
अमेठी सिटी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जायस में बृहस्पतिवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने रंगोली, भाषण, निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान और क्विज प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन किया।
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रंगोली प्रतियोगिता में हूर फात्मा ने प्रथम, आलिया बानो ने द्वितीय और खतीमा ताहिरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अलशिफा प्रथम, इंशा फातिमा द्वितीय और दोहा तृतीय स्थान पर रहीं। निबंध लेखन प्रतियोगिता में इंतिफा अंसारी ने पहला और फारिया ने दूसरा स्थान हासिल किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सायमा प्रथम और दोहा द्वितीय रहीं।
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क्विज प्रतियोगिता में सबिस्ता ने पहला और इकरा फातिमा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य मीनाक्षी जायसवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ लेखन और रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी भी जरूरी है। ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्राओं को अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
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इससे भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है। उन्होंने छात्राओं को नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया।
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