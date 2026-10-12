फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Woman dies after suffering electric shock while plugging in a fan.

Amethi News: पंखे का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आई महिला, मौत

Mon, 12 Oct 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 12 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Woman dies after suffering electric shock while plugging in a fan.
संतोष कुमारी (फाइल फोटो)। स्रोत: परिजन
शाहगढ़। गौरीगंज के पूरे सुब्बा गौरीपुर गांव में शनिवार शाम फर्राटा पंखे का प्लग बोर्ड में लगाते समय करंट की चपेट में आने से संतोष कुमारी (28) झुलस गईं। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे परिवार में मातम पसर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन


मृतका के पति श्रीपाल के मुताबिक शनिवार शाम वह बच्चों को लेकर गांव में टहलने गए थे। घर पर पत्नी संतोष कुमारी अकेली थीं। इस दौरान पंखे का प्लग बोर्ड में लगाते समय वह करंट की चपेट में आ गईं। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे। बिजली आपूर्ति बंद कराकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


संतोष कुमारी की मौत से उनकी बेटियां दिवांशी और दिव्यांशी तथा बेटा रितिक बिलख रहे हैं। पत्नी की मौत से श्रीपाल का रो-रोकर बुरा हाल है। मां राजकुमारी, भाई शिवा और सोनू, बहन शिवकुमारी व रामकुमारी और मौसेरे भाई दिनेश भी गमगीन हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संतोष कुमारी ने चप्पल नहीं पहनी थी। रसोई में काम करने के कारण हाथ गीला होने से करंट लगने की आशंका जताई गई। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच और परिजनों के बयान के मुताबिक करंट लगने से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed