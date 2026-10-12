Amethi News: पंखे का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आई महिला, मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतका के पति श्रीपाल के मुताबिक शनिवार शाम वह बच्चों को लेकर गांव में टहलने गए थे। घर पर पत्नी संतोष कुमारी अकेली थीं। इस दौरान पंखे का प्लग बोर्ड में लगाते समय वह करंट की चपेट में आ गईं। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे। बिजली आपूर्ति बंद कराकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।संतोष कुमारी की मौत से उनकी बेटियां दिवांशी और दिव्यांशी तथा बेटा रितिक बिलख रहे हैं। पत्नी की मौत से श्रीपाल का रो-रोकर बुरा हाल है। मां राजकुमारी, भाई शिवा और सोनू, बहन शिवकुमारी व रामकुमारी और मौसेरे भाई दिनेश भी गमगीन हैं।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संतोष कुमारी ने चप्पल नहीं पहनी थी। रसोई में काम करने के कारण हाथ गीला होने से करंट लगने की आशंका जताई गई। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच और परिजनों के बयान के मुताबिक करंट लगने से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।