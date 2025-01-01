Amethi News: घरों तक नहीं पहुंचा पानी, शिकायतें बढ़ीं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से भी कई गांवों में लंबे समय से जलापूर्ति प्रभावित है। संग्रामपुर के भावलपुर निवासी आनंद लाल ने 10 सितंबर को शिकायत की कि कनेक्शन के बाद भी दो साल से पानी नहीं मिला। इसी गांव के तीर्थराज तिवारी ने 11 सितंबर को पर्याप्त पानी न मिलने और खोदी गई सड़क की मरम्मत न होने की समस्या बताई।भेंटुआ के पिंडोरिया निवासी मोहित सिंह ने 10 सितंबर को मोटर जलने से पांच दिन से जलापूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज कराई। प्रकाश कश्यप ने भी चार दिन से पानी बंद होने की शिकायत की। भादर के घोरहा निवासी हर्षित ने 11 सितंबर को मुख्य मार्ग पर 15 दिन से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की शिकायत की। मुसाफिरखाना के निजामुद्दीन निवासी मनोरम गुप्ता ने 10 सितंबर को कनेक्शन के बावजूद पानी न मिलने और नल की टोंटी न लगाए जाने की शिकायत की।पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना मजबूरीजनता की परेशानी और समाधान के प्रयास कनेक्शन मिलने के बाद भी ग्रामीणों को घरेलू जरूरत के पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जलापूर्ति बाधित होने से उन्हें रोजमर्रा के कामों में सबसे अधिक परेशानी होती है।जिम्मेदार बोले-कराई जा रही है शिकायताें की जांचअधिशासी अभियंता अनिल कुमार राव ने बताया कि जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने मोटर या पाइपलाइन में खराबी वाले गांवों में मरम्मत कराकर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से पानी नहीं मिलने वाली शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा।