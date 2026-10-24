Amethi News: चार जनवरी को जारी होगी मतदाता सूची

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उन्होंने बताया कि दो नवंबर तक मतदान केंद्रों में बदलाव और जरूरी सुधार किए जाएंगे। इसके बाद 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इस सूची में नाम या अन्य जानकारी से जुड़ी गलती होने पर लोग 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने और दूसरी गलतियों को ठीक कराने के लिए दावे भी किए जा सकेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची से जुड़े सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी कराई जाएगी, ताकि मतदाता सूची को सही और अपडेट किया जा सके।