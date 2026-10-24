Amethi News: दूसरों की सहायता करना सच्ची मानवता

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प्रवाचक ने कहा कि मनुष्य को अपने व्यवहार में प्रेम और वाणी में मधुरता बनाए रखनी चाहिए। दूसरों की पीड़ा को समझना और जरूरत के समय उनकी सहायता करना सच्ची मानवता है। जीवन में कई बार अपने सुख से पहले दूसरों की जरूरतों को महत्व देना पड़ता है। यही भावना परिवार और समाज में आपसी विश्वास को मजबूत करती है।उन्हाेंने कहा कि त्याग का अर्थ केवल किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ और अहंकार पर नियंत्रण रखना भी है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सम्मान रखता है और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करता है, वह लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। प्रेम, सेवा और त्याग को जीवन का हिस्सा बनाकर व्यक्ति न केवल स्वयं संतोष प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। कथा के दौरान दिलीप कुमार उपाध्याय, अविनाश कुमार, तरुण, सुभाषचंद्र, अनुराग और आशीष आदि मौजूद रहे।