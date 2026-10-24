Amethi News: मां कालिका से मांगी खुशहाली

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मां के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए कई श्रद्धालु परिवार के साथ धाम पहुंचे। मनौती पूरी होने पर महिलाओं ने मां को टिकरी का भोग लगाया और प्रसाद वितरित किया। मंदिर के आसपास स्थित अन्य धार्मिक स्थलों पर भी पूजा-अर्चना की गई। दिनभर दर्शनार्थियों के पहुंचने से धाम परिसर में चहल-पहल बनी रही। धाम के बाहर लगे मेले में भी लोगों की आवाजाही रही। बच्चों के लिए लगाए गए झूले आकर्षण का केंद्र बने रहे। परिवार के साथ आए बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। मेले में दुकानदारों के यहां भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी।मंदिर के पुजारी अभिषेक शास्त्री ने बताया कि मां कालिका के दर्शन-पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।