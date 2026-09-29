Amethi News: महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा

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दरपीपुर के मडुवापुर निवासी श्यामपता की तबीयत बिगड़ने पर शनिवार रात करीब 11 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेटे दीपक का आरोप है कि समय पर जांच और उपचार नहीं मिलने से उनकी मां की मौत हुई। उनका कहना है कि समय रहते उचित इलाज मिलता तो जान बच सकती थी।अस्पताल के डॉ. नितिन पांडेय ने बताया कि महिला का शुगर स्तर काफी बढ़ा हुआ था और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई। उनके अनुसार रात में ही जांच लिखी गई थी, लेकिन जांच रविवार दोपहर में कराई गई। वहीं अस्पताल के मैनेजर सुरेश सिंह राजपूत ने बताया कि मरीज गंभीर हालत में लाई गई थीं। चिकित्सकों ने आवश्यक जांच कराने और मरीज को रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन परिजन उन्हें दूसरे अस्पताल नहीं ले गए।क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए और शव लेकर घर चले गए।परिजनों को रो-रोकर बुरा हालमृतका के पति जोखू ने बताया कि उनके दो बेटे दीपक और संदीप और पांच बेटियां हैं। चार बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि सबसे छोटी बेटी रूबी अभी अविवाहित है। घटना के बाद परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है।