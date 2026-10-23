Amethi News: निबंध में तृषा व भाषण में तहसीन अव्वल

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भाषण प्रतियोगिता में तहसीन ने पहला, नैंसी ने दूसरा और रूफिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में तृषा प्रथम, काजल द्वितीय और खुशी तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं क्विज प्रतियोगिता में नैंसी ने पहला, तहसीन ने दूसरा और खुशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया।भाषण प्रतियोगिता में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता देखी गई। निबंध प्रतियोगिता में लेखन शैली और विषय की समझ को आधार बनाया गया। क्विज प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रधानाचार्य निशा ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में इस तरह की गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतियोगिताओं से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है। भाषण से विचार व्यक्त करने, निबंध से लेखन कौशल विकसित करने और क्विज से सामान्य ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलती है।