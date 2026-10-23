फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Trisha first in essay, Tahseen first in speech

Amethi News: निबंध में तृषा व भाषण में तहसीन अव्वल

Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 23 Oct 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
Trisha first in essay, Tahseen first in speech
राजकीय हाईस्कूल तेंदुआ, बहादुरपुर में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते विद्यार्थी। स्रोत: व
अमेठी सिटी। राजकीय हाईस्कूल तेंदुआ बहादुरपुर में बृहस्पतिवार को मिशन प्रबोधन के तहत भाषण, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसमें छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति, लेखन क्षमता और सामान्य ज्ञान का आकलन किया गया।
विज्ञापन


भाषण प्रतियोगिता में तहसीन ने पहला, नैंसी ने दूसरा और रूफिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में तृषा प्रथम, काजल द्वितीय और खुशी तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं क्विज प्रतियोगिता में नैंसी ने पहला, तहसीन ने दूसरा और खुशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया।
विज्ञापन


भाषण प्रतियोगिता में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता देखी गई। निबंध प्रतियोगिता में लेखन शैली और विषय की समझ को आधार बनाया गया। क्विज प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए। प्रधानाचार्य निशा ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में इस तरह की गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतियोगिताओं से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है। भाषण से विचार व्यक्त करने, निबंध से लेखन कौशल विकसित करने और क्विज से सामान्य ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed