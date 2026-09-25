Amethi News: राजमार्ग पर नीम का पेड़ गिरने से यातायात बाधित

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बताया गया कि दीवानी से करीब 100 मीटर आगे पूरे मोहम्मद नेवाज गांव के हड़गड़वा के पास पेड़ सड़क के बीच गिरा। इससे बाइक सवारों को भी निकलने में परेशानी हुई। कीचड़ के कारण कई बाइक सवार फंस गए। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। विज्ञापन



ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। ऊर्जा निगम मुसाफिरखाना के एसडीओ राजेश चौहान ने बताया कि क्षतिग्रस्त एचटी लाइन को ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बताया गया कि दीवानी से करीब 100 मीटर आगे पूरे मोहम्मद नेवाज गांव के हड़गड़वा के पास पेड़ सड़क के बीच गिरा। इससे बाइक सवारों को भी निकलने में परेशानी हुई। कीचड़ के कारण कई बाइक सवार फंस गए। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे।ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। ऊर्जा निगम मुसाफिरखाना के एसडीओ राजेश चौहान ने बताया कि क्षतिग्रस्त एचटी लाइन को ठीक कराकर आपूर्ति बहाल कर दी गई है।

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मुसाफिरखाना। हड़गड़वा के पास बृहस्पतिवार को राजमार्ग पर अचानक नीम का पुराना पेड़ गिर गया। इससे करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पेड़ की चपेट में आने से एचटी लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।