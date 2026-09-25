Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 25 Sep 2026 02:44 AM IST
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1- मेला
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
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2- प्रतिमा विसर्जन
सुबह 9:30 बजे। भेल जगदीशपुर में गणेश महोत्सव के तहत श्रद्धालु गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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4- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज जायस में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी।
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5- जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के उपाध्यायपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
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6- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। मुसाफिरखाना के हड़गड़वा गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।
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7- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। भादर के खानापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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8- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के लंबी गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।
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सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।
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2- प्रतिमा विसर्जन
सुबह 9:30 बजे। भेल जगदीशपुर में गणेश महोत्सव के तहत श्रद्धालु गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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4- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज जायस में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी।
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5- जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के उपाध्यायपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
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6- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। मुसाफिरखाना के हड़गड़वा गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।
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7- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। भादर के खानापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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8- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के लंबी गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।
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