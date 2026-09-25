Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में लगेगा मेला।

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2- प्रतिमा विसर्जन

सुबह 9:30 बजे। भेल जगदीशपुर में गणेश महोत्सव के तहत श्रद्धालु गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे।

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3- खेलकूद

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल रानीगंज में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।



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4- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता



सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज जायस में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी।

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5- जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। अमेठी के उपाध्यायपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।



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6- किसान गोष्ठी



सुबह 10:00 बजे। मुसाफिरखाना के हड़गड़वा गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।

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7- शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।

सुबह 10:00 बजे। भादर के खानापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जायस उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।



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8- जागरूकता कार्यक्रम



सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के लंबी गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।

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1- मेला