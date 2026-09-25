Amethi News: टायर फटने से डिवाइडर से टकराई कार, दो घायल

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रामू ने बताया कि दोनों दिल्ली से कार से बिहार स्थित घर जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई। कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के दौरान गेट खुलने से बाबू राजा सिंह नीचे गिर गए और घायल हो गए। विज्ञापन



यूपीडा सुरक्षा कर्मियों ने घायल को सीएचसी बाजार शुकुल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बाबू राजा सिंह को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रामू का प्राथमिक उपचार किया गया। विज्ञापन विज्ञापन



यूपीडा सुरक्षा अधिकारी कृष्णदेव सिंह ने बताया कि हाइड्रा मंगवाकर कार को सुरक्षित स्थान पर हटवाया गया। करीब आधे घंटे तक एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा। इसके बाद आवागमन बहाल कराया गया। रामू ने बताया कि दोनों दिल्ली से कार से बिहार स्थित घर जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई। कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के दौरान गेट खुलने से बाबू राजा सिंह नीचे गिर गए और घायल हो गए।यूपीडा सुरक्षा कर्मियों ने घायल को सीएचसी बाजार शुकुल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बाबू राजा सिंह को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रामू का प्राथमिक उपचार किया गया।यूपीडा सुरक्षा अधिकारी कृष्णदेव सिंह ने बताया कि हाइड्रा मंगवाकर कार को सुरक्षित स्थान पर हटवाया गया। करीब आधे घंटे तक एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित रहा। इसके बाद आवागमन बहाल कराया गया।

बाजार शुकुल। बाराबंकी के सुबेहा में किरसिया बनकोट गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बिहार के पश्चिम चंपारण के मटियरवा थाना क्षेत्र के शेरवा महजिरवा निवासी बाबू राजा सिंह (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक रामू (60) को भी चोट आई।