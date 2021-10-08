Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कालिकन धाम में मेला लगेगा।

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2- जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। शाहगढ़ के एकसारा गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

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3- किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के आनापुर गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।

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4- शिविर

सुबह 10:00 बजे। बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।

सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के बैंसड़ा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अमेठी उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

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5- भागवत कथा

दोपहर 02:00 बजे। शाहगढ़ के शमशेरिया दुर्गनभवानी धाम परिसर में भागवत कथा होगी। आयोजक महंत माधवगिरि ने बताया कि प्रवाचक ज्ञानवी कथा सुनाएंगी।

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6- श्रीराम कथा

दोपहर 02:00 बजे। तिलोई कस्बे में श्रीराम कथा होगी। आयोजक मयंकेश्वर शरण सिंह ने बताया कि प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज कथा सुनाएंगे।

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1- मेला