Amethi News: बुखार-टीबी के मरीजों की होगी पहचान

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सीएमओ ने बताया कि एक से 31 अक्तूबर तक संचारी रोग नियंत्रण और 12 से 31 अक्तूबर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 11 विभाग मिलकर काम करेंगे। आशा और एएनएम घर-घर जाकर बुखार व टीबी के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करेंगी।शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग, लार्वानाशी छिड़काव व कूड़ा निस्तारण होगा, जबकि गांवों में साफ-सफाई, हैंडपंप मरम्मत और पेयजल व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। बाल विकास विभाग कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उपचार दिलाएगा। उधर, फुरसतगंज सीएचसी में भी अधीक्षक डॉ. अभिषेक शुक्ल ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।