Amethi News: दौड़ में मनीष व कैरम में चांदनी अव्वल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 02 Oct 2026 01:35 AM IST
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अमेठी सिटी। जगदीशपुर के राजकीय इंटर कॉलेज मऊ अतवारा में बृहस्पतिवार को मिशन प्रबोधन के तहत खेल प्रतियोगिताएं हुईं। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। दौड़ में मनीष व कैरम में चांदनी ने बाजी मारी।
100 मीटर दौड़ में मनीष ने प्रथम, शनि ने द्वितीय और पीर मोहम्मद ने तृतीय स्थान हासिल किया। कैरम में चांदनी साहू प्रथम, रुचि यादव द्वितीय और मनतशा तृतीय रहीं। कबड्डी में जयकिशन प्रथम, मोहित द्वितीय और शनि तृतीय रहे।
प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने खेल प्रतिभा के साथ अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि खेलों से शारीरिक क्षमता बढ़ने के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।
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उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सभी को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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100 मीटर दौड़ में मनीष ने प्रथम, शनि ने द्वितीय और पीर मोहम्मद ने तृतीय स्थान हासिल किया। कैरम में चांदनी साहू प्रथम, रुचि यादव द्वितीय और मनतशा तृतीय रहीं। कबड्डी में जयकिशन प्रथम, मोहित द्वितीय और शनि तृतीय रहे।
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प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने खेल प्रतिभा के साथ अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि खेलों से शारीरिक क्षमता बढ़ने के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।
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उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सभी को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।