Amethi News: दौड़ में मनीष व कैरम में चांदनी अव्वल

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100 मीटर दौड़ में मनीष ने प्रथम, शनि ने द्वितीय और पीर मोहम्मद ने तृतीय स्थान हासिल किया। कैरम में चांदनी साहू प्रथम, रुचि यादव द्वितीय और मनतशा तृतीय रहीं। कबड्डी में जयकिशन प्रथम, मोहित द्वितीय और शनि तृतीय रहे।प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने खेल प्रतिभा के साथ अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि खेलों से शारीरिक क्षमता बढ़ने के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है।उन्होंने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सभी को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।