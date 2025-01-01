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वॉलीबॉल में टीकरमाफी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। बालिका कबड्डी में जयपुरिया स्कूल की टीम विजेता रही। लंबी कूद में सविता ने बाजी मारी। बालकों की 400 मीटर दौड़ में अमर सिंह और 200 मीटर दौड़ में मोहम्मद शम्साद प्रथम रहे। बालिकाओं की 100 मीटर दौड़ में विधि त्रिपाठी ने पहला स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता में बालकों की वॉलीबॉल, 200 और 400 मीटर दौड़ के साथ बालिकाओं की कबड्डी, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद स्पर्धाएं हुईं। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी ललन सिंह ने विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जिला युवा अधिकारी माल्या शर्मा और एमवाई भारत के स्वयंसेवकों ने आयोजन में सहयोग किया।