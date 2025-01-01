Amethi News: छठ का उल्लास, व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ गीतों के बीच संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। शाम होने से पहले ही महिलाएं परिवार के साथ घाट पर पहुंचने लगी थीं। किसी ने ईख से मंडप सजाया तो किसी ने सूप में केला, नारियल, गन्ना, पान और मिष्ठान रखकर पूजा की तैयारी की।सूर्यास्त के समय दूध और जल से सूर्य को अर्घ्य दिया। गौरीगंज निवासी वंदना ने बताया कि वह परिवार की सुख-शांति और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बरनाटीकर निवासी साधना ने कहा कि छठ पूजा में शुद्धता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। राजगढ़ निवासी संगीता ने बताया कि वह हर साल श्रद्धा से व्रत रखती हैं।सैदपुर निवासी सुषमा देवी ने कहा कि यह पर्व परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ता है। अर्घ्य देने के बाद महिलाएं घर लौट गईं। सोमवार भोर में फिर घाटों पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके बाद व्रत का पारण करेंगी।कालिकन धाम के सगरा घाट पर गूंजे छठ गीतसंग्रामपुर। कालिकन धाम स्थित सगरा घाट पर रविवार शाम व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। 36 घंटे का निर्जला व्रत रख रहीं महिलाओं ने फल, गन्ना और मिष्ठान से सजे सूप के साथ छठ मैया की पूजा की। परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। घाट पर छठ गीतों के बीच श्रद्धालु जयकारे लगाते रहे।