Amethi News: लंभुआ की टीम ने जीता खिताब

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प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज प्रबंधक आशुतोष मिश्रा ने किया। उद्घाटन मुकाबला सुपर किंग पटाखा और पूरे मोहम्मद नेवाज की टीम के बीच खेला गया। इसमें पूरे मोहम्मद नेवाज की टीम ने 23-21 से जीत हासिल की। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को रोमांचक बनाया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल लंभुआ और प्रयागराज की टीमों के बीच खेला गया।इसमें लंभुआ ने 2-1 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में एसएसबी की टीम ने रसूलाबाद को 2-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल में लंभुआ और एसएसबी के बीच मुकाबला हुआ। लंभुआ के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए एसएसबी पर दबाव बनाए रखा।टीम ने पहला सेट 21-18 से जीता। दूसरे सेट में भी लंभुआ का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम ने 21-08 से सेट जीतकर प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौके पर प्रधानाचार्य रमाशंकर, विनोद पांडेय, अमृतांशु मिश्रा, अभिषेक मिश्रा और संजय पाल आदि मौजूद रहे।