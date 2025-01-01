Amethi News: मेले में 1695 मरीजों का उपचार

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सुबह 11:20 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगवां में चिकित्सक डॉ. सतीश रावत मरीजों की जांच कर रहे थे। एएनएम साक्षी तिवारी भी मौजूद थीं। इसी दौरान जगदीश प्रसाद दुबे पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि कई दिनों से बुखार आ रहा है। शरीर में दर्द और कमजोरी भी महसूस हो रही है। डॉ. रावत ने उनकी परेशानी सुनी और जांच के बाद दवा लेने की सलाह दी।इसके बाद कौशल्या पहुंचीं। उन्होंने खांसी और गले में खराश की शिकायत बताई। चिकित्सक ने जांच के बाद दवा दी। रामरती ने बदन दर्द और कमजोरी की परेशानी बताई। निर्मला सिरदर्द और चक्कर आने की शिकायत लेकर पहुंचीं। दूधनाथ ने रक्तचाप की समस्या बताई। एएनएम साक्षी तिवारी ने उनका बीपी जांचा। चिकित्सक ने नियमित दवा लेने और समय-समय पर जांच कराने की सलाह दी।पीएचसी भटगवां में कुल 70 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फार्मासिस्ट सीमा ने दवाएं वितरित कीं। लैब टेक्नीशियन रामकुमार ने 21 मरीजों की खून की जांच की। वार्ड बॉय सतीश, रत्नेश और आशा संगिनी संध्या सिंह सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।जिले के 30 स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे 1695 मरीजों में अनुमानित तौर पर बुखार के 480, खांसी-जुकाम के 525 और पेट दर्द के 260 मरीज शामिल रहे। इसके अलावा बदन दर्द, त्वचा रोग, बीपी, शुगर और अन्य समस्याओं से पीड़ित करीब 430 मरीजों ने उपचार कराया।मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के दौरान सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने जायस और जामों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों का उपचार करने संग स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सकों को मरीजों को समय से उपचार और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।