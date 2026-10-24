Amethi News: भार्गव अकादमी की टीम ने मारी बाजी

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मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भार्गव क्रिकेट अकादमी ने निर्धारित 50 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए। टीम की ओर से प्रतीक तिवारी ने 54 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में पांच चौके और छक्के शामिल रहे। नैंसी अग्रहरि ने 45 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि आशुतोष द्विवेदी ने 32 रनों का योगदान दिया।एसपी स्पोर्ट क्रिकेट क्लब की ओर से समर, सुधांशु, कृष्णा और शिखर ने दो-दो विकेट हासिल किए। 238 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसपी स्पोर्ट क्रिकेट क्लब की टीम भार्गव अकादमी के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 32 ओवरों में 113 रन बनाकर आउट हो गई। देव कसौधन ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे।भार्गव क्रिकेट अकादमी की ओर से प्रतीक तिवारी ने 10 ओवर में 28 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। आशुतोष द्विवेदी ने दो विकेट लिए, जबकि कृष, आविद और मंजीत ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भार्गव अकादमी ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।