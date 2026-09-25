Amethi News: संदिग्ध हालत में किशोर ने खाया विषाक्त पदार्थ, मौत

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पिता प्रदीप ओझा के मुताबिक घटना के समय वह घर पर नहीं थे। रात में बेटे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली तो वह अस्पताल पहुंचे। वहां उपचार के दौरान आदित्य की मौत हो चुकी थी। आदित्य कक्षा नौ में पढ़ता था और परिवार की इकलौती संतान था।गांव में चर्चा है कि आदित्य ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के संबंध में परिजनों की ओर से पुलिस को अभी तहरीर नहीं दी गई है। क्षेत्राधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।