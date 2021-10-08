Amethi News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

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पिता रामखेलावन ने बताया कि बुधवार देर शाम मोहिनी घर में अकेली थी। उनकी पत्नी सीता देवी जानवर चराने गई थीं। वह शटरिंग का काम करते हैं और मजदूरी के लिए मोहनगंज गए थे। देर शाम सीता देवी घर लौटीं और बेटी को आवाज दी। जवाब न मिलने पर अंदर जाकर देखा तो मोहिनी साड़ी के फंदे से बांस के सहारे लटकी थी।शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचे और उसे नीचे उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रामखेलावन ने कहा कि घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी नहीं है। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आत्महत्या के कारणों समेत अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है।मोहिनी की मौत से मां सीता देवी बिलखती रहीं। पिता रामखेलावन भी गमगीन रहे। परिजनों के रोने की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।