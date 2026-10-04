Amethi News: खड़ी बस में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, दो चालकों की मौत

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पुलिस के अनुसार दिल्ली से बिहार जा रही बस एक्सप्रेसवे के किमी 52.5 के पास खड़ी थी। चालक अक्षय और वीरचंद्र बस के पिछले हिस्से में टायर चेक कर रहे थे। तभी लखनऊ की ओर से आया तेज रफ्तार ट्रक दोनों को कुचलते हुए बस में जा घुसा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से बस पलटते-पलटते बची। करीब 80 यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अधिकांश यात्री सो रहे थे, जो तेज झटके से जाग गए।यूपीडा की सुरक्षा टीम और पुलिस ने घायलों को अमेठी के बाजारशुकुल सीएचसी भेजा। घायलों में अररिया डिडवा के राहुल मंडल, परसौनी गोपालगंज के जय बिंद, डब्लू कुमार और छतरपुर सुपौल के मदन व अजय समेत नौ यात्री शामिल हैं। राहुल, अजय और मदन को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी। यूपीडा टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर यातायात बहाल कराया। सीओ हैदरगढ़ ने बताया कि अक्षय के साले मिथलेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश की जा रही है।इंसेटअक्षय पर थी परिवार की जिम्मेदारीअक्षय दो भाइयों में छोटे थे। पिता राम प्रसाद का निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी और दो पुत्र हैं। चालक की नौकरी से वह परिवार के साथ बूढ़ी मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उठाते थे। हादसे की खबर से परिवार में मातम पसर गया।इंसेअपत्नी व चार बच्चे हुए बेसहाराकरहरिया बुजुर्ग निवासी वीरचंद्र दो भाइयों में बड़े थे। उनके माता-पिता का भी निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी, एक पुत्री और तीन पुत्र हैं। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।