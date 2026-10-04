Amethi News: खड़ी बस में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, दो चालकों की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:43 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:43 AM IST
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बाराबंकी। सुबेहा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गेरावां गांव के पास शनिवार सुबह खड़ी डबल डेकर बस में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। हादसे में बिहार के मधुबनी जिले के खुदौना के जठीय गांव निवासी बस चालक अक्षय कुमार यादव (29) और बिहार के ही गोरौल के करहरिया बुजुर्ग गांव निवासी बस चालक वीरचंद्र राय (47) की मौत हो गई। बस में सवार नौ यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग गया। करीब एक घंटे तक इस लेन में यातायात प्रभावित रहा।
पुलिस के अनुसार दिल्ली से बिहार जा रही बस एक्सप्रेसवे के किमी 52.5 के पास खड़ी थी। चालक अक्षय और वीरचंद्र बस के पिछले हिस्से में टायर चेक कर रहे थे। तभी लखनऊ की ओर से आया तेज रफ्तार ट्रक दोनों को कुचलते हुए बस में जा घुसा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से बस पलटते-पलटते बची। करीब 80 यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अधिकांश यात्री सो रहे थे, जो तेज झटके से जाग गए।
यूपीडा की सुरक्षा टीम और पुलिस ने घायलों को अमेठी के बाजारशुकुल सीएचसी भेजा। घायलों में अररिया डिडवा के राहुल मंडल, परसौनी गोपालगंज के जय बिंद, डब्लू कुमार और छतरपुर सुपौल के मदन व अजय समेत नौ यात्री शामिल हैं। राहुल, अजय और मदन को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी। यूपीडा टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर यातायात बहाल कराया। सीओ हैदरगढ़ ने बताया कि अक्षय के साले मिथलेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश की जा रही है।
इंसेट
अक्षय पर थी परिवार की जिम्मेदारी
अक्षय दो भाइयों में छोटे थे। पिता राम प्रसाद का निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी और दो पुत्र हैं। चालक की नौकरी से वह परिवार के साथ बूढ़ी मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उठाते थे। हादसे की खबर से परिवार में मातम पसर गया।
इंसेअ
पत्नी व चार बच्चे हुए बेसहारा
करहरिया बुजुर्ग निवासी वीरचंद्र दो भाइयों में बड़े थे। उनके माता-पिता का भी निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी, एक पुत्री और तीन पुत्र हैं। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।
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पुलिस के अनुसार दिल्ली से बिहार जा रही बस एक्सप्रेसवे के किमी 52.5 के पास खड़ी थी। चालक अक्षय और वीरचंद्र बस के पिछले हिस्से में टायर चेक कर रहे थे। तभी लखनऊ की ओर से आया तेज रफ्तार ट्रक दोनों को कुचलते हुए बस में जा घुसा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से बस पलटते-पलटते बची। करीब 80 यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। अधिकांश यात्री सो रहे थे, जो तेज झटके से जाग गए।
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यूपीडा की सुरक्षा टीम और पुलिस ने घायलों को अमेठी के बाजारशुकुल सीएचसी भेजा। घायलों में अररिया डिडवा के राहुल मंडल, परसौनी गोपालगंज के जय बिंद, डब्लू कुमार और छतरपुर सुपौल के मदन व अजय समेत नौ यात्री शामिल हैं। राहुल, अजय और मदन को तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी। यूपीडा टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर यातायात बहाल कराया। सीओ हैदरगढ़ ने बताया कि अक्षय के साले मिथलेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश की जा रही है।
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अक्षय पर थी परिवार की जिम्मेदारी
अक्षय दो भाइयों में छोटे थे। पिता राम प्रसाद का निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी और दो पुत्र हैं। चालक की नौकरी से वह परिवार के साथ बूढ़ी मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उठाते थे। हादसे की खबर से परिवार में मातम पसर गया।
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पत्नी व चार बच्चे हुए बेसहारा
करहरिया बुजुर्ग निवासी वीरचंद्र दो भाइयों में बड़े थे। उनके माता-पिता का भी निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी, एक पुत्री और तीन पुत्र हैं। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।