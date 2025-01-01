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Amethi News: जिस स्कूल में पढ़े सलमान खान, वहीं हुआ सम्मान

Sun, 04 Oct 2026 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 04 Oct 2026 12:53 AM IST
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Salman Khan was honored at the very school where he studied.
कंपोजिट विद्यालय खेरहना में सूबेदार सलमान खान का स्वागत करते बच्चे। स्रोत : स्कूल
अमेठी सिटी। जिस कंपोजिट विद्यालय खेरहना में सलमान खान ने पढ़ाई की, शनिवार को उसी स्कूल में उनका सम्मान हुआ। तिलोई तहसील के खेरहना निवासी भारतीय सेना के नायक सूबेदार सलमान ने एशियन गेम्स-2026 के पुरुष डबल स्कल्स रोइंग में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। पूर्व छात्र के विद्यालय पहुंचने पर शिक्षक और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया।
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बीएसए संजय तिवारी ने सलमान को स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र भेंट किया। जिला खेल संघ की ओर से संदीप सिंह और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से विवेक शुक्ला ने भी उन्हें सम्मानित किया।
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विद्यार्थियों से संवाद में सलमान ने कहा कि सफलता के लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और लगन जरूरी है। पढ़ाई के साथ खेल और अन्य क्षेत्रों में भी पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना चाहिए। बीएसए संजय तिवारी ने कहा कि सलमान की उपलब्धि जिले और बेसिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है।
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वहीं, जापान में आयोजित एशियन गेम्स-2026 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर कांस्य पदक जीतने वाले अमेठी के खिलाड़ी मो. सलमान खान का जिला खेल कार्यालय में सम्मान किया गया।
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