विज्ञापन

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जाह्नवी साहू ने प्रथम, समन सायरा ने द्वितीय और रोशनी कुमार ने तृतीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में नंदिनी मौर्या प्रथम, आशा मौर्या द्वितीय और नाजरीन तृतीय स्थान पर रहीं। निबंध प्रतियोगिता में रीतू ने पहला, ओमिका जायसवाल ने दूसरा और अंशिका जायसवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।प्रधानाचार्य ज्ञान कुमार ने विजेता छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्राओं की रचनात्मकता, लेखन क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ पाठ्येतर गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।