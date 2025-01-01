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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Power supply system disrupted due to tripping and faults.

Amethi News: ट्रिपिंग व फॉल्ट से बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी

Fri, 02 Oct 2026 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 02 Oct 2026 01:13 AM IST
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Power supply system disrupted due to tripping and faults.
पीठीपुर में तार दुरुस्त करता कर्मी। -स्रोत : ऊर्जा निगम
अमेठी सिटी। लोकल फॉल्ट और लगातार ट्रिपिंग से बृहस्पतिवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रात-दिन मिलाकर चार से छह घंटे तक बिजली नहीं मिली। इससे पेयजल आपूर्ति, घरेलू कामकाज, मोबाइल चार्जिंग और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई।
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गौरीगंज पावर हाउस से बुधवार शाम से बृहस्पतिवार दोपहर बाद तक ट्रिपिंग जारी रही। करपिया उपकेंद्र से लोकल फॉल्ट के कारण आपूर्ति प्रभावित रही। शुकुलपुर उपकेंद्र के शुकुलपुर, करनाईपुर और खौंपुर फीडर में फॉल्ट आने से बिजली आपूर्ति बाधित रही।
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सेमरौता उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्र में बुधवार रात दो घंटे और बृहस्पतिवार को दिन में तीन घंटे आपूर्ति प्रभावित रही। टिकरिया, जगदीशपुर, महोना, पनियार, मुसाफिरखाना, जामों, मऊ, जायस, तिलोई, एचएएल कोरवा और नौगिरवा उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में भी बिजली संकट बना रहा।
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जामों के विजय कुमार पांडेय, गोरखापुर के राकेश मिश्र और गौरीगंज के दिनेश तिवारी ने बताया कि रात में बिजली कटौती से अधिक परेशानी हुई। सुबह बिजली न होने से पेयजल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है। लाइन या फीडर में खराबी आने पर मरम्मत के लिए कुछ समय आपूर्ति रोकनी पड़ती है।
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