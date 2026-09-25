Amethi News: ट्रिपिंग व फॉल्ट से घंटों बाधित रही बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 25 Sep 2026 02:40 AM IST
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अमेठी सिटी। ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट के कारण बुधवार शाम से बृहस्पतिवार तक कई इलाकों में दो से तीन घंटे बिजली गुल रही। मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अलग-अलग समय पर आपूर्ति बाधित हुई।
जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को दिन में आपूर्ति सामान्य रही। बीच-बीच में ट्रिपिंग के कारण बिजली आती-जाती रही। गौरीगंज वितरण खंड के टिकरिया, थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ, मुसाफिरखाना और जामों उपकेंद्र क्षेत्रों में बुधवार शाम से बृहस्पतिवार दोपहर तक दो से तीन घंटे बिजली गुल रही।
तिलोई वितरण खंड के सेमरौता, जायस, फुरसतगंज व तिलोई उपकेंद्र क्षेत्रों में भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई। जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दखिनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना व जगदीशपुर उपकेंद्र क्षेत्रों में दो से तीन घंटे कटौती हुई।
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अमेठी वितरण क्षेत्र के उपकेंद्रों में बुधवार रात से बृहस्पतिवार शाम तक अलग-अलग समय पर तीन घंटे आपूर्ति प्रभावित रही। बाबूपुर के अनुराग ने बताया कि तय रोस्टर के दौरान तीन-चार बार 10 मिनट से आधे घंटे तक बिजली गुल हुई। अन्नीबैजल के शुभम सिंह ने बताया कि लंबे समय बाद रोस्टर के अनुसार आपूर्ति मिली।
अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान कई उपकेंद्रों पर लोकल फॉल्ट आए थे। इन्हें ठीक करने के लिए कुछ देर आपूर्ति रोकनी पड़ी। फॉल्ट ठीक होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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जिला मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को दिन में आपूर्ति सामान्य रही। बीच-बीच में ट्रिपिंग के कारण बिजली आती-जाती रही। गौरीगंज वितरण खंड के टिकरिया, थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ, मुसाफिरखाना और जामों उपकेंद्र क्षेत्रों में बुधवार शाम से बृहस्पतिवार दोपहर तक दो से तीन घंटे बिजली गुल रही।
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तिलोई वितरण खंड के सेमरौता, जायस, फुरसतगंज व तिलोई उपकेंद्र क्षेत्रों में भी कई बार आपूर्ति बाधित हुई। जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दखिनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना व जगदीशपुर उपकेंद्र क्षेत्रों में दो से तीन घंटे कटौती हुई।
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अमेठी वितरण क्षेत्र के उपकेंद्रों में बुधवार रात से बृहस्पतिवार शाम तक अलग-अलग समय पर तीन घंटे आपूर्ति प्रभावित रही। बाबूपुर के अनुराग ने बताया कि तय रोस्टर के दौरान तीन-चार बार 10 मिनट से आधे घंटे तक बिजली गुल हुई। अन्नीबैजल के शुभम सिंह ने बताया कि लंबे समय बाद रोस्टर के अनुसार आपूर्ति मिली।
अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान कई उपकेंद्रों पर लोकल फॉल्ट आए थे। इन्हें ठीक करने के लिए कुछ देर आपूर्ति रोकनी पड़ी। फॉल्ट ठीक होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।