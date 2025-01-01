Amethi News: बिजली कटौती से लोगों की उड़ी नींद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला मुख्यालय पर रात में करीब दो घंटे और दिन में अलग-अलग समय पर मिलाकर करीब ढाई घंटे बिजली कटौती हुई। ट्रिपिंग से भी आपूर्ति आती-जाती रही। मुसाफिरखाना में शुक्रवार शाम 6:30 से 7:30 बजे और रात 11 बजे से एक घंटे आपूर्ति बाधित रही। शनिवार सुबह 7:20 बजे पिंडारा फीडर ब्रेकडाउन होने के बाद दोपहर तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।मऊ और करपिया उपकेंद्र की आपूर्ति शुक्रवार रात नौ से 10 बजे तक बाधित रही। करपिया में पेड़ों की कटाई-छंटाई के लिए शनिवार सुबह 10:20 से शाम चार बजे तक आपूर्ति बंद रही। गौरीगंज के ग्रामीण, बरनाटीकर, कौहार, आईपीडीएस, थौरी, पनियार, जामों और बहोरखा उपकेंद्रों से पांच से सात घंटे कटौती हुई। जगदीशपुर में शुक्रवार शाम 6:32 बजे बंद हुई बिजली रात 8:35 बजे बहाल हुई। रात 10:58 बजे फिर आपूर्ति बंद हुई और एक घंटे बाद बहाल की गई। शनिवार दोपहर तीन बजे तक कई बार बिजली आती-जाती रही।इंडस्ट्रियल, इन्हौंना, वारिशगंज, दखिनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन और महोना उपकेंद्रों की आपूर्ति भी प्रभावित रही। सेमरौता में शुक्रवार दोपहर से रात नौ बजे तक करीब दो घंटे कटौती हुई। रात 10:10 बजे भी आपूर्ति बाधित हुई। शनिवार सुबह पांच से दोपहर 12 बजे के बीच डेढ़ घंटे बिजली गुल रही। तिलोई, जायस, फुरसतगंज और हतवा उपकेंद्र भी प्रभावित रहे।शुकुलपुर में शुक्रवार शाम 6:35 से रात 8:45 बजे तक आपूर्ति बंद रही। रात 11 बजे फिर एक घंटे कटौती हुई। शनिवार सुबह 8:40 से 10:40 बजे तक बिजली बंद रही। पीठीपुर, खेरौना, बेनीपुर, अमेठी, पीपरपुर, भेटुआ, एचएएल, बड़गांव और भादर उपकेंद्रों में भी पांच से छह घंटे बिजली प्रभावित रही। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि रोस्टिंग के अलावा विभाग की ओर से कटौती नहीं की जा रही है। फॉल्ट की मरम्मत के लिए कुछ देर आपूर्ति बंद होती है।