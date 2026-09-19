Amethi News: बेकाबू बाइक दीवार से टकराई, युवक की मौत

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दादरा निवासी मामी शायरा बानो ने बताया कि अमजद मूल रूप से सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र के अहिरी मजरे सैनी गांव के रहने वाले थे, वह यहीं ननिहाल में रहते थे। शुक्रवार शाम वह बाइक से मुसाफिरखाना जाने के लिए निकले थे। उनके साथ राजू भी थे।गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार से जा टकराई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को तत्काल सीएचसी पहुंचाया। वहां अमजद को मृत घोषित कर दिया गया। राजू की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अमजद ने हेलमेट पहन रखा था। हादसे की सूचना पर परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। शव देखकर मामी शायरा बानो की आंखों से आंसू छलक पड़े। नानी किस्मतुल व मामा मकबूल भी गमगीन रहे।सीओ अतुल सिंह ने बताया कि अभी मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।