Amethi News: 103 दिव्यांग बच्चों का हुआ परीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 19 Sep 2026 12:56 AM IST
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अमेठी सिटी। बहादुरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बुधवार को समग्र शिक्षा के तहत समेकित शिक्षा की ओर से एलिम्को कानपुर के सहयोग से मेजरमेंट शिविर लगाया गया। इसमें जिले के सभी ब्लॉकों से पहुंचे 103 दिव्यांग बच्चों का विशेषज्ञों ने परीक्षण व मापन किया। बीएसए संजय तिवारी के निर्देशन में आयोजित शिविर में बच्चों की जरूरत के अनुसार सहायक उपकरणों के लिए चिह्नांकन किया गया। बच्चों और अभिभावकों को उपकरणों की उपयोगिता व इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला समन्वयक समेकित शिक्षा शशिकांत सेन समेत अधिकारी, शिक्षक और विशेषज्ञ मौजूद रहे।
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