Amethi News: मौसम में बदलाव से बढ़े मरीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम में बदलाव से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में सोमवार को 684 मरीजों ने पंजीकरण कराया। इनमें मेडिसिन विभाग में 290, चेस्ट विभाग में 156, हड्डी रोग विभाग में 89 और सर्जरी विभाग में 64 मरीज पहुंचे। अन्य मरीज आंख, कान समेत दूसरे विभागों में उपचार कराने आए। सीएमएस और फिजिशियन डॉ. आजम खान ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन औसतन करीब 100 मरीज भर्ती होते हैं। इनमें आधे से अधिक मरीज वायरल फीवर और छाती संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं।जामों निवासी गुरसेवक ने बताया कि वह सुबह से कमरा नंबर पांच के बाहर कतार में लगे थे। काफी देर इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। वनभरिया गांव के रहमत अली ने बताया कि मरीजों की अधिक संख्या के कारण चिकित्सक को दिखाने में समय लग रहा है। बरकत और राम सहाय ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाए।डॉ. आजम खान ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रीना शर्मा ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जल्द ही आधुनिक व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी।मेडिकल कॉलेज की बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट की खराबी से भी मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। तीमारदार देवनाथ ने बताया कि आम लोगों के लिए बनी दो लिफ्ट में से एक कई दिनों से खराब है। श्याममूर्ति के मुताबिक मरीजों को वार्ड तक पहुंचाने और वापस लाने में सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों और चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों की मुश्किल बढ़ गई है।