Amethi News: मां सिद्धिदात्री की पूजा कर मांगा आशीष

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गौरीगंज के दुर्गन भवानी धाम, बूढ़नमाता और मवई धाम में सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। अमेठी के देवीपाटन मंदिर, संग्रामपुर के मां कालिकन धाम, सिंहपुर के मां अहोरवा भवानी धाम, मुसाफिरखाना के हिंगलाज माता मंदिर और शाहगढ़ के मां शमशेरियन भवानी मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही रही। श्रद्धालुओं ने मां को चुनरी, नारियल, पुष्प और मिठाई अर्पित कर पूजा-अर्चना की। विज्ञापन



घरों में महिलाओं ने कन्याओं को भोजन कराया। गौरीगंज निवासी राधेश्याम तिवारी ने बताया कि परिवार के साथ नौ दिनों तक मां की आराधना की। नवमी पर हवन कर सुख-शांति की कामना की। सीमा मिश्रा ने कहा कि कन्या पूजन से मन को संतुष्टि मिली। राजेश कुमार ने बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। सिंहपुर निवासी सुनीता सिंह ने कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भेंट किए। गौरीगंज के दुर्गन भवानी धाम, बूढ़नमाता और मवई धाम में सुबह से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। अमेठी के देवीपाटन मंदिर, संग्रामपुर के मां कालिकन धाम, सिंहपुर के मां अहोरवा भवानी धाम, मुसाफिरखाना के हिंगलाज माता मंदिर और शाहगढ़ के मां शमशेरियन भवानी मंदिर में भी भक्तों की आवाजाही रही। श्रद्धालुओं ने मां को चुनरी, नारियल, पुष्प और मिठाई अर्पित कर पूजा-अर्चना की।घरों में महिलाओं ने कन्याओं को भोजन कराया। गौरीगंज निवासी राधेश्याम तिवारी ने बताया कि परिवार के साथ नौ दिनों तक मां की आराधना की। नवमी पर हवन कर सुख-शांति की कामना की। सीमा मिश्रा ने कहा कि कन्या पूजन से मन को संतुष्टि मिली। राजेश कुमार ने बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। सिंहपुर निवासी सुनीता सिंह ने कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भेंट किए।

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अमेठी सिटी। शारदीय नवरात्र की नवमी पर सोमवार को जिलेभर में मां सिद्धिदात्री की आराधना हुई। सुबह से देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घरों और मंदिरों में हवन-पूजन के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। कन्याओं को भोजन कराकर उपहार और दक्षिणा भेंट की गई। माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजते रहे।