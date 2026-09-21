Amethi News: नहीं हुई बारिश, तेज धूप से बढ़ी उमस

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सुबह मौसम सुहाना होने की उम्मीद के बीच लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि धूप तेज होने के साथ तापमान बढ़ता गया। हवा चलने के बावजूद उसमें नमी अधिक रही, जिससे उमस कम नहीं हुई। दोपहर में जरूरी काम से बाहर निकले लोग गर्मी से परेशान दिखे। सड़कों पर कुछ राहगीर छाता, गमछा और दुपट्टा सिर पर रखकर आते-जाते दिखे।खेतों में सिंचाई और दूसरे काम में जुटे किसानों को भी उमसभरी गर्मी से परेशानी हुई। श्रवण कुमार ने बताया कि तेज धूप के साथ उमस ने परेशानी बढ़ा दी। ज्ञानेंद्र मिश्र ने बताया कि कमरे में पंखा चलने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिली। लगातार पसीना निकलने से बेचैनी बनी रही। बाजार में खरीदारी करने पहुंचीं जानकी और रेखा ने बताया कि तेज धूप में पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। जरूरी खरीदारी के बाद जल्द घर लौटना पड़ा। दोपहर के समय बाजार में भीड़ सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रही।मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि मौसम में हल्का बदलाव संभव है। जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।