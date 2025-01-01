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जानकारी के अनुसार अजीत सुबह करीब 8:56 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ा था। उसकी मांग थी कि प्रेमिका से शादी कराई जाए और स्टांप पेपर पर नोटरी भी कराई जाए। युवक के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिसकर्मियों ने फोन के जरिये उससे बातचीत शुरू की। युवक अपनी मांग पर अड़ा रहा। उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस लगातार समझाती रही। मौके पर निजी बचाव टीम को भी बुलाया गया। ग्रामीण और परिजन भी उससे नीचे आने की अपील करते रहे।अजीत की पत्नी रीता अपने दोनों बेटों अनुज (10) और अनुजीत (7) के साथ टावर के नीचे खड़ी होकर उसके उतरने का इंतजार करती रही। उसकी मां मालती देवी और पिता शीतला प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक अजीत तीन दिन से घर से लापता था। शनिवार सुबह उसके टावर पर चढ़ने की जानकारी मिली। पुलिस की सूचना पर प्रेमिका भी मौके पर पहुंच गई।टावर के नीचे पत्नी, बच्चों और माता-पिता को देखकर ग्रामीण उसे लगातार समझाते रहे। दोपहर 12:10 बजे अजीत सुरक्षित नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे समझाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सीओ श्वेताभ भाष्कर ने बताया कि युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस लगातार बातचीत कर रही थी। नीचे उतरने के बाद उसे समझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।