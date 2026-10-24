Amethi News: मकान मालिक के रिश्तेदार ने छात्रा से किया दुष्कर्म

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जानकारी के अनुसार छात्रा ने इसी वर्ष एक संस्थान में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। पढ़ाई के सिलसिले में वह किराये के कमरे में रहती थी। आरोप है कि बृहस्पतिवार रात मकान मालिक के रिश्तेदार युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।घटना के बाद छात्रा ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।घटनास्थल पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। क्षेत्राधिकारी तिलोई दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है।