फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Landlord's relative rapes female student

Amethi News: मकान मालिक के रिश्तेदार ने छात्रा से किया दुष्कर्म

Sat, 24 Oct 2026 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Landlord's relative rapes female student
फुरसतगंज। किराये के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। घटना बृहस्पतिवार रात की बताई जा रही है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार छात्रा ने इसी वर्ष एक संस्थान में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। पढ़ाई के सिलसिले में वह किराये के कमरे में रहती थी। आरोप है कि बृहस्पतिवार रात मकान मालिक के रिश्तेदार युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


घटना के बाद छात्रा ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


घटनास्थल पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए। क्षेत्राधिकारी तिलोई दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed