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गंभीर मरीजों के लिए वाहन का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने नियमित बस सेवा शुरू कराने की मांग की है। गौरीपुर निवासी रामकुमार मौर्य ने बताया कि परिवार में किसी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाना हो तो निजी वाहन करना पड़ता है। इससे इलाज के साथ आने-जाने का खर्च भी बढ़ जाता है। सैठा निवासी सुरेश यादव ने कहा कि बस सेवा नहीं होने से सामान्य यात्रियों को भी परेशानी होती है।लुगरी निवासी राजेश तिवारी ने बताया कि मरीजों के साथ तीमारदार भी होते हैं। नियमित बस चलने से उन्हें निजी वाहन तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलीपुर निवासी इरफान अहमद के मुताबिक, गौरीगंज से तिलोई तक बस सेवा शुरू होने से आसपास के कई गांवों को लाभ मिलेगा। कम खर्च में अस्पताल पहुंचने के साथ समय की भी बचत होगी।यात्रियों की जरूरत और उपलब्धता को देखते हुए गौरीगंज से तिलोई मेडिकल कॉलेज तक बस सेवा शुरू करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।डिपो इंचार्ज